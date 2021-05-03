Через неделю в Латвию может прийти жара до +27 градусов

Global Forecast System прогнозирует, что 10 мая температура воздуха может подняться до +17...+22 градуса, однако 12 мая она не превысит +3...+8 градусов и в отдельные ночи в середине месяца ожидается сильный мороз.

В свою очередь данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и нескольких метеорологических служб свидетельствуют, что волна тепла будет еще сильнее и дольше, возможна сильная жара.