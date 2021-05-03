Через неделю в Латвию может прийти жара до +27 градусов
Через неделю - 10 мая, как и в последующие дни - температура воздуха в Латвии может достигнуть +22...+27 градусов, но есть и риск сильного холода, сообщает агентство LETA.
Через неделю - 10 мая, как и в последующие дни - температура воздуха в Латвии может достигнуть +22...+27 градусов, но есть и риск сильного холода, сообщает агентство LETA.
Global Forecast System прогнозирует, что 10 мая температура воздуха может подняться до +17...+22 градуса, однако 12 мая она не превысит +3...+8 градусов и в отдельные ночи в середине месяца ожидается сильный мороз.
В свою очередь данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и нескольких метеорологических служб свидетельствуют, что волна тепла будет еще сильнее и дольше, возможна сильная жара.
На этой неделе ожидается преимущественно прохладная погода. 4 мая будет довольно солнечным, в Курземе ожидаются облака. Последующие несколько дней периодически ожидаются осадки, а температура воздуха сохранится ниже +15 градусов, в воскресенье может быть теплее.