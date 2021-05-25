Вт, 25.05.2021
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Во второй половине дня в Латвию придут дожди

Зонтик в лесу ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во второй половине дня Латвию с юго-запада начнет пересекать зона дождей, сообщает агентство LETA.

Наиболее сильные осадки ожидаются в среду ночью и в четверг в первой половине дня. На большей части территории страны количество осадков превысит 10 миллиметров, местами достигнув 30 миллиметров. Ожидается затопление низин в наиболее затронутых прошлыми ливнями районах в Видземе, а также местами в Земгале и Латгале.

Во вторник восточный, юго-восточный ветер в Курземе и Земгале порывами усилится до 10-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В Риге во вторник сгустятся облака, ближе к вечеру пойдет дождь, будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +18 градусов.

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