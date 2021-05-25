Во второй половине дня в Латвию придут дожди

Наиболее сильные осадки ожидаются в среду ночью и в четверг в первой половине дня. На большей части территории страны количество осадков превысит 10 миллиметров, местами достигнув 30 миллиметров. Ожидается затопление низин в наиболее затронутых прошлыми ливнями районах в Видземе, а также местами в Земгале и Латгале.