К Латвии со стороны Польши движется штормовая зона; ожидаются грозы

Также в пятницу, 25 июня, во многих местах Латвии ожидаются дожди и грозы.
Вместе с грозой местами будет дуть сильный порывистый ветер, возможны бури и град.
В остальное время в Латвии в основном будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +15...+ 21 градуса, днем в восточной части страны возможна жара до +31 градуса.
В Риге ожидаются грозы. Будет дуть медленный ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов, а днем поднимется до +27 градусов.
Как пишет Rus.Postimees, Польский институт метеорологии и водного хозяйства сообщил в социальных сетях, что во время шторма возможны осадки до 40 мм. При этом ожидается очень жаркая погода: до 33°C. Во время шторма скорость ветра составит до 110 км/ч.