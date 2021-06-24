К Латвии со стороны Польши движется штормовая зона; ожидаются грозы

Также в пятницу, 25 июня, во многих местах Латвии ожидаются дожди и грозы.

Вместе с грозой местами будет дуть сильный порывистый ветер, возможны бури и град.

В остальное время в Латвии в основном будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +15...+ 21 градуса, днем в восточной части страны возможна жара до +31 градуса.

В Риге ожидаются грозы. Будет дуть медленный ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха ночью опустится до +19 градусов, а днем поднимется до +27 градусов.