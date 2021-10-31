Вс, 31.10.2021
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Понедельник будет самым солнечным днем на будущей неделе

Осень в Елгаве ФОТО: Dace Gurtlava/LETA

В понедельник в Латвии по-прежнему ожидается солнечная погода, но в последующие дни облачность усилится, прогнозируют синоптики.

Понедельник пройдет без осадков, на большей части территории Латвии ожидается ясное небо. Ночью и утром в некоторых местах может образовываться туман.

При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха на рассвете составит 0...+7 градусов, днем воздух прогреется до +9...+13 градусов.

В первый день ноября в Риге будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха упадет до +6 градусов, в пригородах до +3...+5 градусов. Днем порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +11 градусов.

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