Понедельник будет самым солнечным днем на будущей неделе
В понедельник в Латвии по-прежнему ожидается солнечная погода, но в последующие дни облачность усилится, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии по-прежнему ожидается солнечная погода, но в последующие дни облачность усилится, прогнозируют синоптики.
Понедельник пройдет без осадков, на большей части территории Латвии ожидается ясное небо. Ночью и утром в некоторых местах может образовываться туман.
При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха на рассвете составит 0...+7 градусов, днем воздух прогреется до +9...+13 градусов.
В первый день ноября в Риге будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха упадет до +6 градусов, в пригородах до +3...+5 градусов. Днем порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +11 градусов.