Понедельник будет самым солнечным днем на будущей неделе

Понедельник пройдет без осадков, на большей части территории Латвии ожидается ясное небо. Ночью и утром в некоторых местах может образовываться туман.

При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха на рассвете составит 0...+7 градусов, днем воздух прогреется до +9...+13 градусов.

В первый день ноября в Риге будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха упадет до +6 градусов, в пригородах до +3...+5 градусов. Днем порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха достигнет +11 градусов.