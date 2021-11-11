Четверг будет пасмурным и мокрым; к вечеру дожди усилятся
В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами - в основном в юго-восточной части страны - ожидается дымка или туман, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами - в основном в юго-восточной части страны - ожидается дымка или туман, прогнозируют синоптики.
Местами пройдет моросящий дождь, больше осадков ожидается на юге страны, в свою очередь вечером дожди пройдут уже на большей части территории Латвии.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов на юге Латгале до +10 градусов на побережье.
В Риге возможен небольшой дождь и дымка, вечером осадки усилятся. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +9 градусов.