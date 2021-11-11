Чт, 11.11.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Четверг будет пасмурным и мокрым; к вечеру дожди усилятся

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами - в основном в юго-восточной части страны - ожидается дымка или туман, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет моросящий дождь, больше осадков ожидается на юге страны, в свою очередь вечером дожди пройдут уже на большей части территории Латвии.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов на юге Латгале до +10 градусов на побережье.

В Риге возможен небольшой дождь и дымка, вечером осадки усилятся. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +9 градусов.

НАВЕРХ
Back