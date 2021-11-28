Вс, 28.11.2021
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Снегопады и сильный ветер: прогноз погоды на понедельник

Снег в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в течение дня в Латвии начнется снегопад и метель, больше всего снега выпадет во второй половине дня в Латгале и Селии, а вечером - в Видземе и Земгале. В Курземе понедельник пройдет без существенных осадков.

По прогнозам синоптиков, в понедельник вечером и во вторник в центральных и восточных регионах страны северный, северо-западный ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в понедельник составит -2...+2 градуса. Вечером в Видземе температура опустится до -5 градусов.

В Риге во второй половине дня в понедельник ожидается снегопад, который продолжится и во вторник. Температура воздуха будет около нуля.

Как сообщалось, глубина снежного покрова в последние дни ноября местами на востоке страны может превысить 20 сантиметров, а до конца следующей недели - 30 сантиметров.

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