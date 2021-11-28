Снегопады и сильный ветер: прогноз погоды на понедельник

По прогнозам синоптиков, в понедельник вечером и во вторник в центральных и восточных регионах страны северный, северо-западный ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха в понедельник составит -2...+2 градуса. Вечером в Видземе температура опустится до -5 градусов.
В Риге во второй половине дня в понедельник ожидается снегопад, который продолжится и во вторник. Температура воздуха будет около нуля.
Как сообщалось, глубина снежного покрова в последние дни ноября местами на востоке страны может превысить 20 сантиметров, а до конца следующей недели - 30 сантиметров.