Вс, 9.01.2022
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В воскресенье осадки ожидаются лишь местами; к вечеру похолодает

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье температура воздуха в Латвии составит -2...+3 градуса, однако вечером она понизится до -1...-6 градусов, прогнозируют синоптики.

Южный ветер стихнет, вечером ожидается безветрие.

Местами в Курземе и Видземе ожидаются осадки.

В Риге в воскресенье пройдет без осадков, будет преимущественно облачная погода, южный ветер ослабеет, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

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