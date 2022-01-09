В воскресенье осадки ожидаются лишь местами; к вечеру похолодает
В воскресенье температура воздуха в Латвии составит -2...+3 градуса, однако вечером она понизится до -1...-6 градусов, прогнозируют синоптики.
В воскресенье температура воздуха в Латвии составит -2...+3 градуса, однако вечером она понизится до -1...-6 градусов, прогнозируют синоптики.
Южный ветер стихнет, вечером ожидается безветрие.
Местами в Курземе и Видземе ожидаются осадки.
В Риге в воскресенье пройдет без осадков, будет преимущественно облачная погода, южный ветер ослабеет, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.