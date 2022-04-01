Сб, 2.04.2022
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В субботу будет солнечно, но ветрено

Весна. Иллюстративное фото ФОТО: Elmo Riig

В субботу, 2 апреля, в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.

Температура составит +2...+6 градусов, но из-за ветра будет казаться холоднее. Северный, северо-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы северного, северо-восточного ветра составят 13 метров в секунду, температура воздуха - до +4 градусов.

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