В субботу будет солнечно, но ветрено

Температура составит +2...+6 градусов, но из-за ветра будет казаться холоднее. Северный, северо-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы северного, северо-восточного ветра составят 13 метров в секунду, температура воздуха - до +4 градусов.