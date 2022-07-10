VUGD предупреждает о сильных дождях в Курземе, Земгале и Видземе

По всей стране действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об ожидаемых местами грозах с проливными дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду.

Хотя местами сильный дождь станет причиной сильных порывов ветра, в основном сохранится слабый ветер.

Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.

В Риге днем также возможны дождь и гроза, в остальное время ветер будет слабым, воздух прогреется до +21...+22 градусов.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает, что особую осторожность следует соблюдать в местах, особенно подверженных влиянию грозы, например, в лесах и на открытой местности.

Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут переноситься по воздуху. Также возможно локальное затопление низменных участков.