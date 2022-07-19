Все теплее и теплее: в среду воздух прогреется до +26 градусов
В среду в Латвии ожидается солнечная погода, а в центральной и восточной частях страны усилится ветер, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии ожидается солнечная погода, а в центральной и восточной частях страны усилится ветер, прогнозируют синоптики.
Ночью при безветрии в Курземе местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, местами на побережье - до +17 градусов.
Днем скорость северного, северо-западного ветра порывами достигнет 10-14 метров в секунду, в Курземе ветер будет слабее. Солнце прогреет воздух до +19...+23 градусов, в Курземе местами до +26 градусов.
В среду в Риге ожидается небольшая облачность, днем небо прояснится. Ночью будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +15...+17 градусов. Днем ветер усилится до 12 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.
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