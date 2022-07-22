Сб, 23.07.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В субботу на востоке страны возможны грозы

Грозовое небо. Иллюстративное фото ФОТО: AP/Scanpix

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами - главным образом на востоке страны - пройдут дожди, в восточных районах возможны и грозы, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +21 градуса на западном побережье Курземе до +27 градусов местами на востоке страны.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на востоке страны объявил желтое предупреждение о продолжении жары.

В Риге в субботу осадков не ожидается, облачность будет частичной, будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов.

Галерея: Цветущие поля Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

НАВЕРХ
Back