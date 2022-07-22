В субботу на востоке страны возможны грозы
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами - главным образом на востоке страны - пройдут дожди, в восточных районах возможны и грозы, прогнозируют синоптики.
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами - главным образом на востоке страны - пройдут дожди, в восточных районах возможны и грозы, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый или умеренный ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +21 градуса на западном побережье Курземе до +27 градусов местами на востоке страны.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на востоке страны объявил желтое предупреждение о продолжении жары.
В Риге в субботу осадков не ожидается, облачность будет частичной, будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов.
Галерея: Цветущие поля Латвии
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