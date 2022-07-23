Синоптики сделали прогноз на август и рассказали, какой может быть погода в конце года

В настоящее время нет никаких признаков того, что в августе синоптическая ситуация в Европе может существенно отличаться от первых двух летних месяцев. Самая жаркая погода сохранится в Южной Европе, где во многих местах усилится засуха и повысится опасность лесных пожаров. В северной части Европы время от времени ожидаются циклоны, количество осадков может превысить норму.

Во второй половине следующей недели и в начале августа в Латвии прогнозируется период более сухой и солнечной погоды, так как ожидается антициклон, но вряд ли он будет сильным и сначала принесет более прохладный воздух с севера.

Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что все оставшиеся месяцы года в Латвии ожидаются теплее нормы.

Прогнозируется, что осадков будет больше, чем обычно, в основном потому, что вода в Балтийском море прогрелась сильнее, чем в среднем за многолетний период.

Галерея: Жара в Европе

Хотя предполагается, что средняя температура предстоящей осенью и зимой превысит норму, это не означает, что не будет похолоданий. Кроме того, некоторые прогнозы свидетельствуют о том, что зимой активность циклонов в Северной Европе может снизиться.

В случае антициклона зимой усилится энергетический кризис, так как антициклон стал бы причиной не только понижения температуры воздуха и повышения расхода энергоресурсов на отопление, но и более медленного ветра и меньшего количества осадков, что чревато сокращением выработки электроэнергии ветропарками и гидроэлектростанциями.