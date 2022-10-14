В пятницу в Латвии значительных осадков не ожидается, во многих местах между облаками выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Неделя завершится сухой погодой
Неделя завершится сухой погодой
Ветер южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днем повысится до +11..+15 градусов.
В Риге облачность уменьшится, будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +14 градусов.
Погоду определяет западная оконечность антициклона.
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