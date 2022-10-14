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Неделя завершится сухой погодой

rus.tvnet.lv/LETA
Неделя завершится сухой погодой
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Lauma Vītola/LETA

В пятницу в Латвии значительных осадков не ожидается, во многих местах между облаками выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Ветер южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха днем повысится до +11..+15 градусов.

В Риге облачность уменьшится, будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +14 градусов.

Погоду определяет западная оконечность антициклона.

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