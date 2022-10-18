Во вторник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако будет выглядывать и солнце, прогнозируют синоптики.
Во вторник возможны небольшие осадки; будет дуть порывистый ветер
Во вторник возможны небольшие осадки; будет дуть порывистый ветер
Местами ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
Западный ветер порывами усилится до 10-15 метров в секунду.
В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +14...+15 градусов.
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