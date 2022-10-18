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Во вторник возможны небольшие осадки; будет дуть порывистый ветер

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Во вторник возможны небольшие осадки; будет дуть порывистый ветер
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Шоссе осенью.
Шоссе осенью. Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако будет выглядывать и солнце, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Западный ветер порывами усилится до 10-15 метров в секунду.

В Риге значительных осадков не ожидается, будет дуть умеренный западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +14...+15 градусов.

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