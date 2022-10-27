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В четверг местами потеплеет до +15 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг местами потеплеет до +15 градусов
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Осенний день
Осенний день Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг днем температура воздуха в Латвии составит +10..+15 градусов, самая теплая погода ожидается в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

Небо будет в основном затянуто облаками, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

В Риге осадков не ожидается, выглянет солнце, воздух прогреется до +14 градусов.

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