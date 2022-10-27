В четверг днем температура воздуха в Латвии составит +10..+15 градусов, самая теплая погода ожидается в Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
В четверг местами потеплеет до +15 градусов
В четверг местами потеплеет до +15 градусов
Небо будет в основном затянуто облаками, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.
В Риге осадков не ожидается, выглянет солнце, воздух прогреется до +14 градусов.
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