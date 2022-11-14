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18 ноября ожидается холодная погода

rus.tvnet.lv/LETA
18 ноября ожидается холодная погода
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Фото: Zane Bitere / LETA

В пятницу, 18 ноября, в Латвии ожидается солнечная и холодная погода, сообщают синоптики.

Погодные условия в Латвии будет определять антициклон из Скандинавии.

Ночью температура местами опустится до -2…-7 градусов, днем составит -2...+3 градуса, на Колке - около +5 градусов.

Местами возможен небольшой снег, больше осадков ожидается в Курземе. Дороги могут обледенеть.

На этой неделе в Латвии будет мало осадков, дождь местами возможен только во вторник.

Как сообщалось, с 17 ноября среднесуточная температура воздуха в Латвии будет ниже нуля, что означает наступление метеорологической зимы.

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