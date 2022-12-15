В пятницу в Латвии температура воздуха поднимется до -2...-7 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу местами возможен кратковременный снег; немного потеплеет
В пятницу местами возможен кратковременный снег; немного потеплеет
Ожидается в основном облачная погода, но местами выглянет солнце, возможен и кратковременный снег, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.
В Риге значительных осадков не ожидается, максимальная температура воздуха составит -4...-5 градусов.
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