Ледяной дождь продолжится в ночь на среду в восточных регионах Латвии, и образуется очень сильное обледенение, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
К вечеру выросло число ДТП, местами затруднено движение; ледяной дождь продолжится и ночью
Вечером особенно сложные условия движения по большим дорогам на севере Видземе и вокруг Резекне.
В связи с такими погодными условиями в стране объявлено оранжевое предупреждение.
Это означает, что обледенение на больших площадях будет препятствовать движению по автомобильным и железной дороге, воздушному сообщению, движению пешеходов. Замерзнут провода и ветки деревьев — их вес значительно возрастет, и есть риск, что они сломаются, предупреждают метеорологи и Государственная пожарно-спасательная служба.
Количество аварий больше, чем обычно
Во вторник, когда на большей часии территории Латвии прошел ледяной дождь и образовалось сильное обледенение на дорогах, полиция зарегистрировала больше чем обычно аварий, однако пострадавших в них относительно мало.
Как сообщает агентство LETA, с 6 до 19 часов в стране было зарегистрировано 116 ДТП без пострадавших и две аварии с пострадавшими.
Число аварий больше, чем в обычный день, и большая часть из них произошла в Рижском регионе.
Кроме того, вечером во вторник из-за столкновения двух грузовиков блокировано движение на Видземском шоссе в волости Вирешу Смилтенского края. В этом ДТП пострадавших нет.
Ситуация на дорогах вечером во вторник
Вечером во вторник особенно сильно осложнены условия передвижения по крупнейшим шоссе на севере Видземе, а также в округе Резекне, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi.
К 20 часам условия передвижения осложнены на участке Валмиерского шоссе от Стабиле до Валмиеры, а также от Валмиеры до Стренчи. Очень сильно осложнено передвижение и по дороге от Айнажи до Валмиеры.
Кроме того, очень сильно осложнены условия передвижения на участке Видземского шоссе от Виреши до поворота на Алуксне.
Также очень сильно осложнены условия передвижения по крупным дорогам почти во всей округе Резекне.
На региональных и местных автодорогах передвижение осложнено в Видземе и Латгале, в свою очередь в Курземе и Земгале вечером во вторник условия передвижения удовлетворительные.
Напомним, во вторник во многих местах Латвии прошел ледяной дождь, из-за которого образовалось сильное обледенение.
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