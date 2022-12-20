К вечеру выросло число ДТП, местами затруднено движение; ледяной дождь продолжится и ночью

Вечером особенно сложные условия движения по большим дорогам на севере Видземе и вокруг Резекне.

В связи с такими погодными условиями в стране объявлено оранжевое предупреждение.

Это означает, что обледенение на больших площадях будет препятствовать движению по автомобильным и железной дороге, воздушному сообщению, движению пешеходов. Замерзнут провода и ветки деревьев — их вес значительно возрастет, и есть риск, что они сломаются, предупреждают метеорологи и Государственная пожарно-спасательная служба.

Количество аварий больше, чем обычно

Во вторник, когда на большей часии территории Латвии прошел ледяной дождь и образовалось сильное обледенение на дорогах, полиция зарегистрировала больше чем обычно аварий, однако пострадавших в них относительно мало.

Как сообщает агентство LETA, с 6 до 19 часов в стране было зарегистрировано 116 ДТП без пострадавших и две аварии с пострадавшими.

Число аварий больше, чем в обычный день, и большая часть из них произошла в Рижском регионе.