Ночью ожидается еще один рекорд тепла

Во вторник утром температура начнет понижаться и к вечеру составит 0...+4 градуса.

В понедельник вечером и в начале ночи ожидается сильный дождь, во вторник - дождь и мокрый снег.

Ночью начиная с Курземе западный ветер усилится до 16-21 метра в секунду, сильный ветер сохранится и в течение дня.

В Риге в понедельник вечером ожидается сильный дождь, во вторник днем дождь возможен временами. Ночная температура воздуха составит +8 градусов, порывы западного ветра - до 20 метров в секунду. Днем ветер станет слабее, а температура воздуха понизится до +3 градусов.