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Ночью ожидается еще один рекорд тепла

rus.tvnet.lv/LETA
Ночью ожидается еще один рекорд тепла
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Латвийская зима. Иллюстративное фото.
Латвийская зима. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В ночь на вторник температура воздуха в Латвии повысится до +5...+9 градусов, во многих местах побив прежние рекорды для 2 и 3 января, прогнозируют синоптики.

Во вторник утром температура начнет понижаться и к вечеру составит 0...+4 градуса.

В понедельник вечером и в начале ночи ожидается сильный дождь, во вторник - дождь и мокрый снег.

Ночью начиная с Курземе западный ветер усилится до 16-21 метра в секунду, сильный ветер сохранится и в течение дня.

В Риге в понедельник вечером ожидается сильный дождь, во вторник днем дождь возможен временами. Ночная температура воздуха составит +8 градусов, порывы западного ветра - до 20 метров в секунду. Днем ветер станет слабее, а температура воздуха понизится до +3 градусов.

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