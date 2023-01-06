В пятницу температура воздуха в Латвии составит от -6 градусов местами на побережье Курземе до -14 градусов в Латгале, прогнозируют синоптики.
Погода на пятницу: мороз и солнце
Погода на пятницу: мороз и солнце
Погода будет сухой и преимущественно солнечной, со слабым и умеренным восточным ветром, в Курземе - порывами до 12 метров в секунду.
В Риге пятница будет солнечной, температура воздуха понизится до -10 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова