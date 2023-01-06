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Погода на пятницу: мороз и солнце

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Погода на пятницу: мороз и солнце
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Зима. Иллюстративное фото.
Зима. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars / TVNET

В пятницу температура воздуха в Латвии составит от -6 градусов местами на побережье Курземе до -14 градусов в Латгале, прогнозируют синоптики.

Погода будет сухой и преимущественно солнечной, со слабым и умеренным восточным ветром, в Курземе - порывами до 12 метров в секунду.

В Риге пятница будет солнечной, температура воздуха понизится до -10 градусов.

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