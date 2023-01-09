Во вторник в Латвии воздух прогреется до +1...+5 градусов, небольшой мороз сохранится только на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Во вторник температура воздуха поднимется выше нуля градусов
Во вторник температура воздуха поднимется выше нуля градусов
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на востоке Латгале с порывами до 13 метров в секунду.
Ожидается облачная погода, в западной и центральной частях страны ожидается дымка и туман. Дороги будут скользкими.
В Риге во вторник возможны небольшие осадки, обледенение и туман. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха поднимется до +2 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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