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Во вторник температура воздуха поднимется выше нуля градусов

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Во вторник температура воздуха поднимется выше нуля градусов
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Paula Čurkste/LETA

Во вторник в Латвии воздух прогреется до +1...+5 градусов, небольшой мороз сохранится только на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на востоке Латгале с порывами до 13 метров в секунду.

Ожидается облачная погода, в западной и центральной частях страны ожидается дымка и туман. Дороги будут скользкими.

В Риге во вторник возможны небольшие осадки, обледенение и туман. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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