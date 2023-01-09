Во вторник температура воздуха поднимется выше нуля градусов

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, на востоке Латгале с порывами до 13 метров в секунду.

Ожидается облачная погода, в западной и центральной частях страны ожидается дымка и туман. Дороги будут скользкими.

В Риге во вторник возможны небольшие осадки, обледенение и туман. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Галерея: Зима в Латвии