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В понедельник воздух прогреется до +27 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди в парке
Люди в парке Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник в Латвии температура воздуха повысится до +24...+27 градусов, но местами на побережье она не будет выше +22 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть главным образом слабый ветер, во время грозы он станет порывистым, сообщает агентство LETA.

В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть в основном слабый юго-западный ветер.

Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего солнца стоит избегать с 11 до 16 часов.

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