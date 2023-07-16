В понедельник воздух прогреется до +27 градусов

В понедельник в Латвии температура воздуха повысится до +24...+27 градусов, но местами на побережье она не будет выше +22 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть главным образом слабый ветер, во время грозы он станет порывистым, сообщает агентство LETA.
В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть в основном слабый юго-западный ветер.
Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего солнца стоит избегать с 11 до 16 часов.
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