В понедельник воздух прогреется до +27 градусов

Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть главным образом слабый ветер, во время грозы он станет порывистым, сообщает агентство LETA.

В Риге во второй половине дня возможен кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть в основном слабый юго-западный ветер.

Из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения необходимо соблюдать осторожность, находясь на солнце. Больше всего солнца стоит избегать с 11 до 16 часов.