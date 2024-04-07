С четверга погода изменится: прогноз синоптиков на неделю

В начале недели воздух постепенно прогреется, на части территории страны температура воздуха повысится до +20...+24 градусов, однако в середине недели погода изменится - в Латвию снова придут холодные воздушные массы. В течение недели периодически ожидаются дожди, однако они в основном будут небольшими. В результате резкого изменения атмосферного давления во второй половине недели усилится ветер.

В понедельник ожидается довольно солнечная погода. Будет в основном сухо, небольшой дождь в течение дня может пройти на юге страны. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, благодаря которому по ночам в отдельных районах может образоваться туман. Ночь будет довольно теплой, температура воздуха не опустится ниже +4...+10 градусов, а днем потеплеет до +10...+17 градусов.

Во вторник и в среду погода не будет значительно отличаться - периодическая облачность, местами небольшие дожди, но во вторник на востоке страны возможна даже гроза. В среду ветер сменит направление на юго-западное, западное и постепенно усилится, став порывистым. В эти дни к нам переместится более теплая воздушная масса - если во вторник ночью температура останется такой же, как и накануне, то в среду уже составит преимущественно +8...+13 градусов.

Заметно теплее будет и в светлое время суток, когда столбик термометра во многих местах поднимется до +17...+22 градусов, а в некоторых даже приблизится к +25 градусам. А вот на Курземском побережье воздух не прогреется выше +8...+13 градусов, поэтому в течение дня на территории Латвии будут наблюдаться большие температурные контрасты.

Вторая половина недели принесет погодные изменения. Столбик термометра до отметки в +15 градусов будет подниматься лишь местами, кроме того, усилится ветер, под влиянием которого температура воздуха будет ощущаться еще ниже. Как и в начале недели, могут пройти небольшие дожди, прогнозирует LVĢMC.

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