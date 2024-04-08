Во вторник местами воздух прогреется до +25 градусов

Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии 9 апреля, была +22,8 градуса в 2018 году в Даугавпилсе. Если температура достигнет +25 градусов, то прежний рекорд самых ранних +25 градусов будет побит на восемь дней.

На морском побережье при ветре с моря будет значительно прохладнее - около +10 градусов, возможен туман.

День будет довольно солнечным. Есть небольшая вероятность того, что вырастет дождевая или грозовая туча.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, без осадков. На берегу морского залива возможен туман, температура воздуха может опуститься ниже +10 градусов, но в восточной части города воздух прогреется до +23 градусов. Будет дуть ветер переменчивого направления.

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