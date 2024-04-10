Синоптики опубликовали неприятный прогноз погоды на конец недели

В четверг, 11 апреля, постепенно увеличится облачность, вечером в Курземе и некоторых регионах Видземе пройдет дождь. Западный, юго-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до +2...+6 градусов, днем составит +10...+15 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.

В пятницу существенных осадков не ожидается, а в субботу во многих регионах пройдут дожди. В воскресенье Латвию может пересечь новая зона осадков.

В выходные дни температура воздуха понизится до +4...+9 градусов ночью и +10...+15 градусов днем, а на побережье местами составит +7...+8 градусов.

На следующей неделе температура воздуха по ночам может опуститься ниже нуля градусов, днем не превысит +10 градусов.

Также возможны дождь, снег и град.

Галерея: Весна в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!