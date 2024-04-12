Теплые дни закончились! Синоптики сделали малоприятный прогноз на неделю

В ночь на субботу ожидается облачная и дождливая погода, днем осадков будет мало, местами между облаков выглянет солнце. Ночью температура воздуха понизится до +4...+9 градусов, днем она составит +9...+14 градусов, местами на побережье - +7 градусов.

Такая же температура сохранится и в воскресенье. С запада будет двигаться холодный атмосферный фронт, в связи с чем местами ожидаются ливни, однако во второй половине дня, начиная с запада, ожидаются прояснения.

Усилится западный ветер - после обеда в воскресенье и в ночь на понедельник его порывы на большей части территории страны достигнут скорости 18-23 метров в секунду.

На следующей неделе периодически ожидается дождь, возможны и снег с градом, может прогреметь гром. В первой половине недели температура воздуха по ночам будет опускаться до -2...+5 градусов, а днем в местах, где будет больше солнца, достигнет +10...+12 градусов, во второй половине недели станет еще на градус холоднее.

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