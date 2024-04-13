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В субботу будет пасмурно, пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 13 апреля, по всей Латвии небо будет затянуто облаками и на большей части территории пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. С утра местами еще образуется туман или дымка.

Воздух днем прогреется до +7...+12 градусов.

В Риге днем ожидается пасмурная погода, до обеда - дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +10...+12 градусов.

Галерея: Цветение сакуры

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