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Воскресенье будет дождливым

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье по всей Латвии ожидается пасмурная погода и временами будут идти дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье сохранится облачность, на большей части территории вероятны дожди. Будет дуть юго-западный, южный ветер, утром на морском побережье его порывы достигнут 15-16 метров в секунду.

В первой половине ночи местами на западе образуется туман, дымка. Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Риге ночью тоже будет пасмурно, утром ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер, температура воздуха понизится до +7...+9 градусов.

В воскресенье с утра ожидается пасмурная погода, временами по всей Латвии будут идти дожди. Местами возможна гроза, а с течением дня начиная с запада небо начнет проясняться. Температура воздуха составит +9...+14 градусов, на побережье - всего +7...+9 градусов.

В столице днем также ожидаются дожди, к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит +8...+11 градусов.

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