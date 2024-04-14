Воскресенье будет дождливым, ожидаются грозы

Утром территорию страны продолжает пересекать зона осадков, которая принесет дожди. Местами возможны грозы, но в течение дня, начиная с запада, небо постепенно прояснится.

Ветер - западный, юго-западный, умеренно сильный с порывами до 15-19 метров м/с, на западе - до 20-21 м/с. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, на побережье столбики термометров не поднимутся выше +7...+9 градусов.

В Риге первая половина дня также будет дождливой, после обеда небо постепенно прояснится. Умеренный юго-западный, южный ветер в середине дня сменит направление на западное и юго-западное и будет умеренно сильным, в порывах достигая скорости 15-18 м/с.

Температура воздуха в столице поднимется до +10...+12 градусов.

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