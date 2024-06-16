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В понедельник в Латвии местами ожидаются дожди с грозами

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Гроза в Риге
Гроза в Риге Фото: Paula Čurkste / LETA

В понедельник в Латвии ожидается частичная облачность, пройдут кратковременные дожди, местами в центральных и восточных районах возможны сильные ливни, предупреждают синоптики.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, под влиянием дождевых облаков он станет порывистым. Воздух прогреется до +20...+25 градусов, но местами на побережье не будет теплее +18 градусов.

В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, возможны дожди и грозы. Слабый ветер сменится на умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +24 градусов, однако у моря будет чуть прохладнее - до +20 градусов.

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