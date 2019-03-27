В ближайшие дни потеплеет: температура воздуха перевалит за +10 градусов

В ближайшие дни в Латвии ожидается потепление, а с воскресенья вновь станет прохладнее, прогнозирует "Global Forecast System".
С четверга по субботу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В четверг в Курземе и Земгале температура воздуха составит +11 градусов, в пятницу и субботу поднимется еще на несколько градусов.
В воскресенье Латвию пересечет холодный атмосферный фронт с дождем и снегом.
На следующей неделе по ночам вернется небольшой мороз, максимальная температура воздуха в начале недели не превысит +10 градусов.