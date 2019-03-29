Впервые в этом году воздух прогреется до +14 градусов

Значительных осадков не обещается. Скорость западного ветра в порывах во многих местах в Курземе, Земгале и северной Видземе достигнет 13-15 метров в секунду.

Температура воздуха после обеда поднимется до +6..+14 градусов.

Более прохладно будет на западном побережье Курземе, северного Видземе и в Латгале - теплее будет на востоке Курземе, в Земгале и на юго-западе Видземе.