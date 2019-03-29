Впервые в этом году воздух прогреется до +14 градусов

В пятницу, 29 марта, в Латвии, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце, местами в восточных краях сохранится переменная облачность, со ссылкой на синоптиков сообщает LETA.
Значительных осадков не обещается. Скорость западного ветра в порывах во многих местах в Курземе, Земгале и северной Видземе достигнет 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха после обеда поднимется до +6..+14 градусов.
Более прохладно будет на западном побережье Курземе, северного Видземе и в Латгале - теплее будет на востоке Курземе, в Земгале и на юго-западе Видземе.
В Риге уменьшится облачность, скорость западного ветра в порывах достигнет 12 метров в секунду и первый раз в этом году солнце прогреет воздух до +13..+14 градусов.