В воскресенье Латвию пересечет холодный атмосферный фронт

В воскресенье, 31 марта, Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, под влиянием которого усилится ветер и во многих районах пройдут кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
С утра и днем во многих местах пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня ожидается также снег.
Температура ночью опустится до +2..+6 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +4..+9 градусов, в юго-восточной части страны до +10..+12.
Днем западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду.
В Риге в воскресенье выглянет солнце, пройдет кратковременный дождь. Ночью температура опустится до +5 градусов, днем западный ветер усилится до 15 м/с, максимальная температура воздуха составит +9 градусов.