В воскресенье Латвию пересечет холодный атмосферный фронт

С утра и днем во многих местах пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня ожидается также снег.

Температура ночью опустится до +2..+6 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +4..+9 градусов, в юго-восточной части страны до +10..+12.

Днем западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду.