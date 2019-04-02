Вторник будет тёплым и нетипично сухим

Влажность воздуха после обеда во многих местах опустится ниже 30%.

Температура воздуха поднимется до +8...+12 градусов, чуть ниже температура будет на побережье.

В Риге во вторник также будет тепло и солнечно, ветер будет дуть от слабого до умеренного, воздух прогреется до +11 градусов.