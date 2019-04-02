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Вторник будет тёплым и нетипично сухим

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Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

​Во вторник, 2 апреля, во всей Латвии будет солнечная и особенно сухая погода, со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщает LETA.

Влажность воздуха после обеда во многих местах опустится ниже 30%. 

Температура воздуха поднимется до +8...+12 градусов, чуть ниже температура будет на побережье.

Будет дуть слабый ветер, в западной части страны - умеренный южный, юго-восточный ветер. 

В Риге во вторник также будет тепло и солнечно, ветер будет дуть от слабого до умеренного, воздух прогреется до +11 градусов. 

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