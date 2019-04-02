Вторник будет тёплым и нетипично сухим

Во вторник, 2 апреля, во всей Латвии будет солнечная и особенно сухая погода, со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщает LETA.
Влажность воздуха после обеда во многих местах опустится ниже 30%.
Температура воздуха поднимется до +8...+12 градусов, чуть ниже температура будет на побережье.
Будет дуть слабый ветер, в западной части страны - умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге во вторник также будет тепло и солнечно, ветер будет дуть от слабого до умеренного, воздух прогреется до +11 градусов.