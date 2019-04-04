В пятницу тоже будет сухо и солнечно

Скорость ветра в порывах немного уменьшится, но пожароопасность останется высокой.

Минимальная температура воздуха на восходе солнца - от -1 до +4 градусов, в восточной части страны местами до -4 градусов.

Днем воздух прогреется до +12..+15 градусов. При умеренном восточном, юго-восточном ветре на несколько градусов прохладнее будет на побережье Рижского залива и Курземском морском побережье.