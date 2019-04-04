В пятницу тоже будет сухо и солнечно

В пятницу в Латвии тоже будет сухо и солнечно, прогнозируют синоптики.
Скорость ветра в порывах немного уменьшится, но пожароопасность останется высокой.
Минимальная температура воздуха на восходе солнца - от -1 до +4 градусов, в восточной части страны местами до -4 градусов.
Днем воздух прогреется до +12..+15 градусов. При умеренном восточном, юго-восточном ветре на несколько градусов прохладнее будет на побережье Рижского залива и Курземском морском побережье.
В Риге в пятницу существенных изменений погоды не ожидается. Ночью восточный, юго-восточный ветер ослабеет, температура воздуха понизится до +3 градусов, днем ветер будет умеренным, воздух прогреется до +14 градусов.