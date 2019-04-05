Идеальная суббота: синоптики пообещали солнце и +15 градусов

Температура воздуха ночью - от -1 до +4 градусов, в восточной Латвии местами - до -4 градусов.

Во второй половине дня воздух прогреется до +11..+15 градусов, на побережье Рижского залива и Курземском морском побережье будет примерно на градус прохладнее.

Восточный, юго-восточный ветер будет слабым до умеренного.