Суббота будет солнечной и очень пожароопасной

В субботу в Латвии сохранятся очень низкая влажность воздуха и высокая пожароопасность, поэтому жителей призывают соблюдать особую осторожность с огнем, сообщает агентство LETA.
Синоптики и пожарные боятся, что число пожаров прошлогодней травы в субботу может достичь рекорда. Жителям стоит принять во внимание, что пожар старника может начаться и от оставленного без присмотра костра или гриля, в свою очередь пламя с луга может легко перекинуться на лес и здания.
В субботу по всей Латвии будет солнечно, однако в течение дня местами появятся небольшие облака. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, его порывы временами будут достигать скорости 8-13 метров в секунду.
Минимальная температура составит +12..+16 градусов, немного прохладнее будет на курземском побережье Рижского залива.
В Риге в субботу также будет солнечно, будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, а столбик термометра поднимется до +15..+15 градусов.