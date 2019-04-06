Суббота будет солнечной и очень пожароопасной

Синоптики и пожарные боятся, что число пожаров прошлогодней травы в субботу может достичь рекорда. Жителям стоит принять во внимание, что пожар старника может начаться и от оставленного без присмотра костра или гриля, в свою очередь пламя с луга может легко перекинуться на лес и здания.