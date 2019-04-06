Сб, 6.04.2019
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В Лиепае побит рекорд тепла для 6 апреля

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

В субботу в Лиепае столбики термометров поднялись до +16 градусов, побив рекорд максимальной температуры для 6 апреля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд в этот день в Лиепае был зарегистрирован в 1971 году.

В свою очередь самая высокая температура воздуха в Латвии в этот день была зарегистрирована в 2016 году в Даугавпилсе - +20,6 градуса.

Рекорд холода для 6 апреля составляет -17 градусов в 1956 году.

В субботу во второй половине дня на большей части территории страны температура воздуха поднялась выше +13 градусов, а относительная влажность упала ниже 25 процентов.

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