В Лиепае побит рекорд тепла для 6 апреля

В субботу в Лиепае столбики термометров поднялись до +16 градусов, побив рекорд максимальной температуры для 6 апреля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Предыдущий рекорд в этот день в Лиепае был зарегистрирован в 1971 году.
В свою очередь самая высокая температура воздуха в Латвии в этот день была зарегистрирована в 2016 году в Даугавпилсе - +20,6 градуса.
Рекорд холода для 6 апреля составляет -17 градусов в 1956 году.
В субботу во второй половине дня на большей части территории страны температура воздуха поднялась выше +13 градусов, а относительная влажность упала ниже 25 процентов.