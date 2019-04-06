В воскресенье погода начнет портиться: будет облачно, возможны дожди

В воскресенье в Латвии усилится облачность, местами возможны дожди, прогнозируют синоптики.
Самый облачный день ожидается на востоке страны, солнечнее будет в Курземе. Дождь возможен в основном в восточных регионах.
Минимальная температура воздуха ночью составит -3..+5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +12..+16 градусов, местами на побережье и востоке Латвии температура не превысит +10 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +4 градусов, днем составит около +15 градусов.