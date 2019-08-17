Сб, 17.08.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Вода на пляжах Латвии прогрелась до +20 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Температура воды на латвийских пляжах в море, реках и озерах составляет от +15 до +20 градусов, сообщает агентство LETA.

Так, утром в субботу в Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды составляла +18..+20 градусов. В Айвиексте и Салаце - около +18 градусов, а в Гауе, Огре и Абаве - в среднем, +16..+17 градусов.

В крупнейших озерах температура воды составляет около +18..+19 градусов, в море - от +15 до +19 градусов.

В Юрмале на пляжах в пятницу как с утра, так и вечером температура воды была +16 градусов.

Читать также

НАВЕРХ