Вода на пляжах Латвии прогрелась до +20 градусов

Так, утром в субботу в Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды составляла +18..+20 градусов. В Айвиексте и Салаце - около +18 градусов, а в Гауе, Огре и Абаве - в среднем, +16..+17 градусов.

В крупнейших озерах температура воды составляет около +18..+19 градусов, в море - от +15 до +19 градусов.