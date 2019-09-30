Пн, 30.09.2019
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Синоптики рассказали, каким будет последний день сентября

Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В понедельник, 30 сентября, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, во многих местах ожидается дождь, в Латгале и Селии он будет длительным, прогнозируют синоптики. 

Будет дуть медленный ветер, а после ожидается безветрие. Температура воздуха после обеда составит +11..+15 градусов. 

В Риге ожидается облачный день, возможен небольшой дождь. Медленный юго-восточный ветер сменится безветрием, воздух прогреется до +14..+15 градусов. 

Погодные условия определяет широкий циклон. Атмосферное давление понизилось до 741-745 миллиметров ртутного столба на уровне моря. 

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