Синоптики рассказали, каким будет последний день сентября

В понедельник, 30 сентября, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, во многих местах ожидается дождь, в Латгале и Селии он будет длительным, прогнозируют синоптики.
Будет дуть медленный ветер, а после ожидается безветрие. Температура воздуха после обеда составит +11..+15 градусов.
В Риге ожидается облачный день, возможен небольшой дождь. Медленный юго-восточный ветер сменится безветрием, воздух прогреется до +14..+15 градусов.
Погодные условия определяет широкий циклон. Атмосферное давление понизилось до 741-745 миллиметров ртутного столба на уровне моря.