Оранжевое предупреждение: в Рижском заливе ветер усилился до 30 м/с

В Курземе скорость ветра уменьшается, местами она еще составляет 22-27 м/с.

В Риге, на Кундзиньсале, скорость ветра в 14 часов составила 23 м/с, в Даугавгриве - 25 м/с.

Почти на всей территории Видземе ожидается усиление ветра до 25-28 м/с. Синоптики распространили оранжевое предупреждение, распространяющееся и на Ригу.

В ночь на понедельник ветер стихнет.

Сегодня до 14.20 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 20 вызовов из-за разрушений, связанных с сильным ветром, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.

Помощь спасателей требовалась в уборке сломанных деревьев и сучьев с дорог.