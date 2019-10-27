Вс, 27.10.2019
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Оранжевое предупреждение: в Рижском заливе ветер усилился до 30 м/с
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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В воскресенье во второй половине дня в Ирбенском проливе зарегистрированы порывы ветра до 31 м/с, на острове Рухну - до 31 м/с, свидетельствуют данные метеостанций. 

В Курземе скорость ветра уменьшается, местами она еще составляет 22-27 м/с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В Риге, на Кундзиньсале, скорость ветра в 14 часов составила 23 м/с, в Даугавгриве - 25 м/с. 

Почти на всей территории Видземе ожидается усиление ветра до  25-28 м/с. Синоптики распространили оранжевое предупреждение, распространяющееся и на Ригу. 

В ночь на понедельник ветер стихнет.  

Сегодня до 14.20 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 20 вызовов из-за разрушений, связанных с сильным ветром, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.

Помощь спасателей требовалась в уборке сломанных деревьев и сучьев с дорог. 

Вызовы поступили в основном в Курземе, в Риге и ее окрестностях.

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