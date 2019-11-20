В четверг температура воздуха в Латвии еще будет выше нуля

В четверг, 21 ноября, усилится ветер и станет холоднее, однако температура воздуха по всей Латвии еще будет выше нуля, прогнозируют синоптики.
Скорость порывов юго-восточного ветра днем достигнет 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +1..+6 градусов.
Небо будет затянуто облаками. Местами ожидаются небольшие осадки, главным образом в виде моросящего дождя.
В Риге ожидается пасмурный день, временами возможен моросящий дождь. Скорость порывов юго-восточного ветра составит до 12 метров в секунду, температура воздуха - около +4 градусов.
Как сообщалось, в конце недели на большей части территории Латвии ожидается небольшой мороз. Местами в восточных районах страны температура воздуха может упасть до -10 градусов.