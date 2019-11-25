Пн, 25.11.2019
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Синоптики обещают пасмурную погоду и снег

Воробей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В понедельник, 25 ноября, во второй половине дня во многих районах Курземе и местами вблизи границы с Россией сохраняется ясная погода, а во вторник, 26 ноября, небо над всей территорией Латвии будет затянуто облаками.

Согласно прогнозам синоптиков, местами также пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0..-5 градусов, днем она поднимется до +2..-2 градусов.

В Риге во вторник также ожидается облачная погода, без существенных осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит -1..-2 градуса ночью и около нуля градусов днем.

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