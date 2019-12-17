Вт, 17.12.2019
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В среду в Латвии будет бушевать буря

Море. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Новый циклон, перемещающийся в среду, 18 декабря, из Дании к югу Финляндии, вызовет шторм на Балтийском море, который затронет и Латвию, прогнозируют синоптики.

В дневные и вечерние часы в Латвии ожидается сильный юго-западный и западный ветер, порывы которого составят 16-21 метр в секунду, местами в Курземе и на севере Видземе - до 25 метров в секунду.

В то же время осадков будет мало - ожидается лишь небольшой дождь. Температура воздуха повысится до +6..+9 градусов, местами могут быть побиты рекорды тепла для 18 декабря.

Ветер начнет стихать в ночь на четверг. В соответствии с текущими прогнозами в этом году усиления ветра в Латвии больше не ожидается, а существенное понижение температуры воздуха до минусовых температур возможно только после Рождества.

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