В среду в Латвии будет бушевать буря

В дневные и вечерние часы в Латвии ожидается сильный юго-западный и западный ветер, порывы которого составят 16-21 метр в секунду, местами в Курземе и на севере Видземе - до 25 метров в секунду.

В то же время осадков будет мало - ожидается лишь небольшой дождь. Температура воздуха повысится до +6..+9 градусов, местами могут быть побиты рекорды тепла для 18 декабря.