В среду в Латвии будет бушевать буря

Новый циклон, перемещающийся в среду, 18 декабря, из Дании к югу Финляндии, вызовет шторм на Балтийском море, который затронет и Латвию, прогнозируют синоптики.
В дневные и вечерние часы в Латвии ожидается сильный юго-западный и западный ветер, порывы которого составят 16-21 метр в секунду, местами в Курземе и на севере Видземе - до 25 метров в секунду.
В то же время осадков будет мало - ожидается лишь небольшой дождь. Температура воздуха повысится до +6..+9 градусов, местами могут быть побиты рекорды тепла для 18 декабря.
Ветер начнет стихать в ночь на четверг. В соответствии с текущими прогнозами в этом году усиления ветра в Латвии больше не ожидается, а существенное понижение температуры воздуха до минусовых температур возможно только после Рождества.