Синоптики: суббота будет пасмурной, ожидается снег

В субботу, 28 декабря, в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами будет выглядывать солнце и пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит +1..-3 градуса.
В Риге среди облаков появится солнце, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит 0..-1 градус.
Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление повысилось до 772-777 милиметров ртутного столба на уровне моря.