Сб, 28.12.2019
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Синоптики: суббота будет пасмурной, ожидается снег

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В субботу, 28 декабря, в Латвии будет преимущественно облачная погода, местами будет выглядывать солнце и пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики. 

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.  Температура воздуха составит +1..-3 градуса.

В Риге среди облаков появится солнце, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит 0..-1 градус. 

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление повысилось до 772-777 милиметров ртутного столба на уровне моря. 

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