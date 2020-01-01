Ср, 1.01.2020
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Первый день 2020 года обещает быть солнечным

ФОТО: Unsplash

В первый день 2020 года в Латвии будет светить солнце, увеличится облачность и вечером местами - главным образом в восточных краях - ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.  

Будет дуть медленный западный, юго-западный ветер, на побережье Курземе его скорость в порывах усилится до 16 метров в секунду. В других местах по стране в послеобеденное время и вечером ожидаются порывы до 13 метров в секунду. 

Воздух прогреется до +1..+6 градусов. 

В Риге также увеличится облачность, осадков не ожидается. Скорость западного, юго-западного ветра под вечер в порывах составит 12 метров в секунду, воздух прогреется до +4..+5 градусов. 

Погодные условия определяет северо-восточная сторона циклона. Атмосферное давление на уровне моря достигло 762-767 миллиметров ртутного столба. 

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