Первый день 2020 года обещает быть солнечным

В первый день 2020 года в Латвии будет светить солнце, увеличится облачность и вечером местами - главным образом в восточных краях - ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Будет дуть медленный западный, юго-западный ветер, на побережье Курземе его скорость в порывах усилится до 16 метров в секунду. В других местах по стране в послеобеденное время и вечером ожидаются порывы до 13 метров в секунду.
Воздух прогреется до +1..+6 градусов.
В Риге также увеличится облачность, осадков не ожидается. Скорость западного, юго-западного ветра под вечер в порывах составит 12 метров в секунду, воздух прогреется до +4..+5 градусов.
Погодные условия определяет северо-восточная сторона циклона. Атмосферное давление на уровне моря достигло 762-767 миллиметров ртутного столба.