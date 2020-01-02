Дождь и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на пятницу

Ночь на пятницу пройдет без осадков. Температура воздуха составит 0..+5 градусов, утром в Латгале до 0..-2.

Днем только в Латгале будет выглядывать солнце. Температура составит от нуля градусов в Латгале до +6 на Курземском побережье.

Юго-западный ветер усилится в Курземе и на северо-западе Видземе до 14-18 м/c, на побережье в порывах до 22 м/c.