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Дождь и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на пятницу

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В пятницу, 3 января, во многих районах Латвии ожидается сильный ветер и небольшой дождь, прогнозируют синоптики. 

Ночь на пятницу пройдет без осадков. Температура воздуха составит 0..+5 градусов, утром в Латгале до 0..-2. 

Днем только в Латгале будет выглядывать солнце. Температура составит от нуля градусов в Латгале до +6 на Курземском побережье. 

Юго-западный ветер усилится в Курземе и на северо-западе Видземе до 14-18 м/c, на побережье в порывах до 22 м/c. 

В Риге ночью и утром осадков не ожидается, позже возможен  небольшой дождь. Скорость ветра составит до 12 м/c, температура воздуха +2 градуса ночью и +5 градусов днем.

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