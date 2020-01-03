Снег, град и сильный ветер: озвучен прогноз погоды на субботу

В ближайшие сутки Латвию пересечет атмосферный фронт, поэтому временами ожидаются дождь, снег и град, а также сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.
Небо временами будет проясняться, дороги обледенеют. Температура воздуха составит 0..+5 градусов.
Ветер будет сильнее дуть утром и во второй половине дня, когда его скорость порывами составит 14-19 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 25 м/c.
В Риге временами ожидаются осадки, выглянет и солнце. Скорость ветра составит до 15 м/c, температура воздуха - от +1 до +4 градусов.