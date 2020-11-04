В четверг будет дуть порывистый ветер, из-за облаков выглянет солнце

Скорость порывов западного, юго-западного ветра увеличится до 10-15 м/с, на побережье ожидаются порывы до 19 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, на побережье - до +10 градусов, а днем температура поднимется до +7...+11 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный ветер днем усилится до 13 м/с. Температура воздуха ночью будет выше +5 градусов, а днем поднимется до +10 градусов.